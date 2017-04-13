Bursa'da Tır İşçi Servisine Çarptı: 15 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tırın fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tırın fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.
Yusuf Akkuş'un kullandığı 50 FS 991 tır, Bursa-Ankara karayolunun İnegöl girişindeki trafik ışıklarında bekleyen Murat Dündar yönetimindeki 43 DB 284 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs refüje çıktı.
Kazada yaralanan minibüsteki 15 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.