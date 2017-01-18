Bursa'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 14 kişinin sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptığını belirledi. Adreslerinde yapılan aramanın ardından gözaltına alınan 14 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA
Sosyal Medya'da Terör Propagandası Yapan 14 Kişiye Gözaltı
Bursa'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı.
Bursa'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı.
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