Bursa'da Terör Örgütü Operasyonu

Bursa'da terör örgütü PKK üyesi iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla aranan İ.G'nin (26) sahte kimlikle pasaport müracaatında bulunduğunu tespit etti.



Ekipler, İ.G'yi merkez Yıldırım ilçesinde gözaltına aldı. Zanlının, almak istediği pasaportla yurt dışına kaçmayı planladığı öğrenildi.



Şahsın üzerinde ve Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramalarda, kendi fotoğrafı bulunan ancak başka kişilere ait kimlik belgeleri bulundu.



Ayrıca 2015 yılında teslim olan 2 PKK'lı teröristin i.G ile ilgili, "örgüt içinde kırsal alanda faaliyet gösterdiği" yönünde ifade verdikleri öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.G. tutuklandı.