Bursa'da Terör Operasyonu

Bursa'da, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ferhat A, İsmail T, Mehmet C, Mehmet Ç. ve Muhsin D'nin sosyal paylaşım hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptığını tespit etti.



Şüpheliler, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalandı.



Öte yandan, müzisyen Ahmet E. de HDP'nin Bursa'daki bazı etkinliklerinde terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.



Evlerinde arama yapılan şüpheliler, emniyete getirildi.