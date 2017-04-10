Bursa' da Terör Operasyonu; 10 Gözaltı

BURSA'da terör örgütü propagandası yaptığı belirlenerek gözaltına alınan Halkların Birleşik Devrimci Haraketi üyesi olduğu öne sürülen 10 kişi Adliye'ye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta eş zamanlı olarak İstanbul, Bursa, Gemlik ve Mustafakemal Paşa ilçelerinde düzenlenen operasyonda terör örgütünün propagandasını yaptıkları öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda örgütsel dökümanlara el konuldu. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri tamamlanan şahıslar "terör örgütü propagandası yapmak" ve "örgüt içinde faaliyet göstermek" suçlarından Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildiler.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta eş zamanlı olarak İstanbul, Bursa, Gemlik ve Mustafakemal Paşa ilçelerinde düzenlenen operasyonda terör örgütünün propagandasını yaptıkları öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda örgütsel dökümanlara el konuldu. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri tamamlanan şahıslar "terör örgütü propagandası yapmak" ve "örgüt içinde faaliyet göstermek" suçlarından Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildiler.