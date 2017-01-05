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Bursa'da Teleferik Seferleri İptal Edildi

Bursa'da Teleferik Seferleri İptal Edildi

Bursa'da etkili olan şiddetli lodos sebebiyle teleferik seferlerine 2 gün ara verildi.

Bursa'da Teleferik Seferleri İptal Edildi

Bursa'da etkili olan şiddetli lodos sebebiyle teleferik seferlerine 2 gün ara verildi.

Bursa'da dün etkisini artıran şiddetli lodos, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Uludağ'a çıkmak için gelen çok sayıda yerli ve yabancı turistin sıklıkla kullandığı teleferik seferlerine 2 gün ara verildiği bildirildi.

Bursa Teleferik A.Ş Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Tesisimiz şiddetli lodos sebebiyle 5-6 Ocak'ta kapalı olacaktır." ifadelerine yer verildi.

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