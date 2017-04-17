Bursa'da Tarihi İç Koza Han Restore Edilecek

Bursa'nın Osmangazi İlçe Belediyesi, Tarihi Çarşı içinde yer alan İç Koza Han'ı yeniden restore ederek ayağa kaldırmak için hazırladığı projeyi Bursa Kültür Varlıklarını Bölge Kurulunun onayına sundu.



Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçmişi 15. yüzyıla uzanan, Fatih Sultan Mehmet'in Sadrazamı Mahmut Paşa tarafından yaptırılan İç Koza Han'ın eski haline kavuşturulması için çalışmalara başlandı.



Açıklamada 6 asırlık geçmişe sahip eserin zamanla yıpranıp çöküntü halini aldığını ifade eden Dündar, "Tarihi yapıyla ilgili yapılan çalışmalar sonunda röleveleri hazırlandı ve bu rölevelere göre de yapının ne yöne oturtulacağı ile ilgili hazırlanan projeyle birlikte kurula sunuldu. Projemiz şu anda kurulda. İnşallah en kısa sürede kuruldan çıkarak inşaat çalışmalarına başlarız. Hedefimiz, bu tarihi mirası, kentin tarihi aksı üzerinde bulunan bu tarihi değerimizi kısa süre içinde ayağa kaldırmak." değerlendirmesinde bulundu.



İç Koza Han'ın gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışmalarının 2012 yılında başladığını bildiren Dündar açıklamasının devamında şunlara yer verdi:



"Fidan Han'ın müştemilatı olarak kullanılan İç Fidan Han'da Osmanlı döneminde yapılan ahır ve depoların temellerinin ortaya çıkartıldı. İç Fidan Han, uygulayacağımız Müze Çarşı konsepti ile Bursa'da bir ilk olacak. Bundan sonra buranın etrafında yeni dükkanlar olacak, kazılar sonucu ortaya çıkan bölümlerin de üstü camekanla örtülerek, gezilip görülecek tarzda düzenlenecek.



Bilindiği gibi burası Fidan Han'ın dış kısmında kalan ve İç Fidan Han olarak bilinen bölge. Tuz pazarıyla bütünleşerek eski kimliğini yitirmiş. Bizler de, elimizde var olan bilgilere göre projelendirip bir çalışma yaptık. O çalışma sonucu kazılara başlandı. Ortaya çıkan tablo bize daha net bilgi vermiş oldu. Elde edilen bu bilgi ve bulgular çerçevesinde projemizi yeniden şekillendirdik. Tüm bu çalışmalar sonunda orijinal, tarihi bir yapı daha ortaya çıkmış olacak. Şu anda kurul tarafından incelenmekte olan projemizin onaylanması ile birlikte çalışmaları hızlı bir şekilde başlatıp, kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz."