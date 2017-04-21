Bursa'da Tarihi Eser Operasyonu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tarihi eser niteliğindeki mezar steliyle yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.A'nın İstanbul Arnavutköy'deki izinsiz kazıda bulduğu mezar stelini satmak amacıyla Bursa'ya getireceği bilgisine ulaştı.



Bunun üzerine harekete geçerek Yalova-Orhangazi karayolunda uygulama yapan ekipler, H.A. ve E.D'nin bulunduğu aracı durdurdu.



Araçta yapılan aramada sırt çantasında beze sarılı, üzerinde kadın ve çocuk figürü ile yazıların bulunduğu mermer mezar steli ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.