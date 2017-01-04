Bursa'da Şüpheli Ölüm

Bursa'da bir kişi evinin girişinde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, vatandaşlar, bir kahvehanede çalışan İbrahim Efe'nin Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki bir evin girişinde hareketsiz olarak yattığını fark etti.



Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, Efe'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.



Efe'nin cenazesi incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.