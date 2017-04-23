Bursa'da şüpheli çanta paniği

Bomba imha ekibi çantayı imha edeceği sırada sahibi ortaya çıktı



BURSA - Bursa'nın göbeğinde bir öğrenci tarafından otobüs durağında unutulan çanta yürekleri ağızlara getirdi. Bomba imha uzmanı şüpheli çantayı fünye ile patlatmak üzereyken, sahibi çantayı unuttuğunu hatırlayıp geri döndü.

Olay Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Rükiye D, çantasını otobüs durağında unuttu. Şüpheli çantayı gören çevredeki vatandaşlar bomba olduğunu düşünerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çantayı şüpheli bularak bomba imha uzmanı çağırdı. Ekipler emniyet şeridi çekerek vatandaşları uzaklaşmaları konusunda uyardı. Atatürk Caddesi bir süre trafiğe kapalı kalırken, bomba imha uzmanı çantayı fünye ile patlatmak üzereyken çanta sahibi Rükiye D. geldi. Çantayı almasına izin vermeyen polis, Rükiye D.'ye çantayı ne zaman unuttuğunu ve içinde ne olduğunu sordu. Çantasını otobüs durağında unutan Rükiye D, çantanın içinde kitap olduğunu ve bir anlık dalgınlığına gelip unuttuğunu belirtti.

Polis tarafından kimliği incelenen Rükiye D, çantasını açarak polis ekiplerine içindeki eşyalarını gösterdi. Bomba olmadığını gören çevredeki esnaflar ve vatandaşlar tekrar işlerinin başına döndü. Rükiye D. ise ifadesinin alınması için polis merkezine davet edildi.

(SA-CG-MŞ)