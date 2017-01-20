Bursa'da Su Kesintisi

Bursa'nın Karacabey, Osmangazi, Mudanya ve Gemlik ilçelerinde su kesintisi yapılacak.



BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, 23 Ocak Pazartesi ile 27 Ocak Cuma tarihleri ve 08.00 ile 18.00 saatleri arasında Karacabey'in Mamuriyet, Hüdavendigar ve Selimiye mahalleleri ile civarında zaman zaman su kesintisi yapılacak.



28 Ocak Cumartesi günü 00.10 ile 23.50 saatleri arasında da Osmangazi'nin Dikkaldırım, Hüdavendigar mahalleleri ve Zübeyde Hanım Doğumevi ile civarında, Mudanya'nın Halitpaşa, Mütareke, Ömerbey, Hasanbey, Şükrüçavuş, Yeni Mahalle, Kumyaka, Güzelyalı Yalı, Güzelyalı Siteler, Güzelyalı Burgaz, Güzelyalı Eğitim, Göynüklü, Altıntaş mahallelerinde ve Gemlik'in Kurşunlu, Kumsaz mahalleleri ile Hara Askeri Veteriner Komutanlığı civarında su kesintisi yapılacak. - BURSA