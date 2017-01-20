Bursa'da Su Kesintisi

BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre; yapılacak çalışmalar nedeniyle 23 Ocak Pazartesi ile 27 Ocak Cuma tarihleri ve 08.00 ile 18.00 saatleri arasında Karacabey İlçesi Mamuriyet, Hüdavendigar ve Selimiye mahalleleri ile civarında zaman zaman su kesintisi yapılacağı bildirildi.

Öte yandan yapılacak çalışmalar nedeniyle, 28 Ocak Cumartesi günü 00.10 ile 23.50 saatleri arasında da Osmangazi İlçesi Dikkaldırım, Hüdavendigar mahalleleri ve Zübeyde Hanım Doğumevi ile civarında, Mudanya İlçesi Halitpaşa, Mütareke, Ömerbey, Hasanbey, Şükrüçavuş, Yeni Mahalle, Kumyaka, Güzelyalı Yalı, Güzelyalı Siteler, Güzelyalı Burgaz, Güzelyalı Eğitim, Göynüklü, Altıntaş mahalleleri (Adalet Konakları, Çamlıbel Mevkii, Kızılay Kampı Civarı, Yeşil Vadi Evleri) ve civarında, Gemlik İlçesi Kurşunlu, Kumsaz mahalleleri ve Hara Askeri Veteriner ile civarında su kesintisi yapılacağı belirtildi.

Çalışmanın erken tamamlanması durumunda, şebekeye su, belirtilen zamandan daha önce verilebileceği için vatandaşların duyarlı olmaları istendi.