Bursa'da Su Kesintisi

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak alt yapı çalışmaları nedeniyle Yıldırım ilçesinde 5 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı bildirildi.



Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yapılacak çalışmalar nedeniyle Şirinevler, Değirmenönü, Arabayatağı, Samanlı ve Millet mahalleleri ile civarında 5 Ocak Perşembe günü ile 4 Şubat Cumartesi tarihleri arasında 08.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı belirtildi.



Çalışmanın erken tamamlanması durumunda şebekeye suyun belirtilen zamandan daha önce verilebileceği aktarılan açıklamada vatandaşlardan kesintilere karşı tedbirli olmaları istendi.