Bursa'da Su Kesintisi

BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre; yapılacak çalışmalar nedeniyle Osmangazi İlçesi Alaaddinbey Mahallesi'nin tamamı, Üçevler Mahallesi'nin Küçük Sanayi batı kısmında (İzmir Yolu Caddesi ile Çalı Yolu arasında kalan ticari bölge) ve civarında 5 Ocak Perşembe günü (YARIN) tarihinde 08.00 ile 16.00 saatleri arasında, Nilüfer İlçesi Alaaddinbey Mahallesi'nin tamamı, Üçevler Mahallesi'nin Küçük Sanayi batı kısmında (İzmir Yolu Caddesi ile Çalı Yolu arasında kalan ticari bölge) ve civarında 5 Ocak Perşembe günü (YARIN), 08.00 ile 16.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı belirtildi.

Çalışmanın erken tamamlanması durumunda, şebekeye su, belirtilen zamandan daha önce verilebileceği için vatandaşların duyarlı olmaları istendi.