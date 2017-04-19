Bursa'da Silahla Yaralama Güvenlik Kamerasında

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, araç satışı yüzünden çıkan kavgada bir kişinin tüfekle vurularak yaralanması, güvenlik kamerasına yansıdı.



Alınan bilgiye göre, araç satışı yüzünden anlaşmazlık yaşayan Zafer Ç. (30) ile Yasin İ. (28), konuyu görüşmek için Akçağlayan Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda buluştu.



Yasin İ'nin içinde bulunduğu aracın yanına giden Zafer Ç. ile araçtakiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yasin İ, av tüfeğiyle aracın arka koltuğundan Zafer Ç'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı.



Yaralanan Zafer Ç, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Bu arada, olay anı akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.