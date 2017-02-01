Bursa'da Silahla Yaralama

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde arkadaşının zeytin bahçesinden hırsızlık yaptıklarını sanarak uyardığı 2 şüpheli tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.



Feran Sönmez (43), tarlasına giderken Çakırlı Mahallesi'nde arkadaşına ait zeytin bahçesinde şüpheliler A.B. (33) ve E.B'yi (32) fark etti. Durumu telefonla arkadaşına bildiren Sönmez, daha sonra şahısların yanına giderek uyarıda bulundu.



Ardından aracına binen Sönmez, seyir halindeyken bir kamyonetle yolu kesilerek durduruldu. Şüpheliler A.B. ve E.B, Sönmez'e ateş edip kaçtı. Yaralanan ve durumu polise bildiren Sönmez, kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesine sevk edildi.



Jandarma ekipleri, kardeş oldukları belirlenen 2 şüpheliyi birer ruhsatsız tüfek ve tabancayla İznik'te bir arazide yakaladı.



Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.