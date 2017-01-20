Bursa'da Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

Bursa'da şehit olan polis, asker ve vatandaşlar için mevlit okutuldu.



Bursa Müftülüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile sivil toplum kuruluşlarının organizasyonuyla, şehit olan polis, asker ve vatandaşlar için, "şehitleri anma programı" düzenlendi.



Osmangazi Mihraplı Külliye Camisi'ndeki Cuma namazı öncesi düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından tüm şehitlerin ruhları, ülkenin birlik ve beraberliği ile terörün son bulması için dua edildi.



Mevlidi Şerif ve cuma namazının ardından vatandaşlara lokma ikram edildi.



Programa İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, güvenlik güçleri ile şehit yakınları katıldı.