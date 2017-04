Bursa'da Sandıklar 5 Bin 600 Polise Emanet

Bursa'daki referandum sandıklarını 5 bin 600 polis koruyacak, 439 noktada 2 milyon 107 bin 944 kişi oy verecek.



Pazar günü yapılacak olan Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sisteminin oylanacağı halk oylaması öncesi Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'de tüm hazırlıklarını tamamladı. İl genelinde sandıkların güvenliği için seferber olacak olan polis ekipleri vatandaşların güven içerisinde sandıklara gidebilmesi için her türlü tedbiri alıyor.



Referandum öncesi Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "16 Nisan Pazar günü 08.00-17.00 saatleri arasında ilimiz genelinde yapılacak halk oylaması esnasında ve sonrasında polis sorumluluk bölgesinde yaklaşık 439 noktada 2.107.944 vatandaşımızın oy vereceği süre içerisinde halkımızın huzur ve güven içinde sandık alanlarına gidebilmesi ve hür iradesini sandığa yansıtabilmesi, yaşanılabilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçilebilmesi amacıyla, ilgili kurumlarla koordine kurmak suretiyle Bursa ili ve ilçelerinde 5.600 Emniyet Müdürlüğü personeliyle oy verme işlemleri ve sonrasında en üst seviyede etkin bir görev planlaması yapılmış olup, bu süre zarfında oluşabilecek her türlü olumsuzluğa karşı önlemler alınmış, vatandaşlarımızdan gelecek istek ve şikayetler anında değerlendirilecektir" denildi. - BURSA