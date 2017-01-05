Bursa'da Sahipsiz Kediler Tedavi Altına Alındı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, çevreye kötü koku yaydığı için mahalle sakinlerinin şikayet ettiği evden çıkartılan bakıma muhtaç kediler, Yıldırım Belediyesi tarafından Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Tedavi Merkezi'ne götürülerek tedavi altına alındı.





Yıldırım Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dairesini çöplerle ve bakıma muhtaç durumdaki kedilerle dolduran Z. Y.'nin evine polis eşliğinde giden ekipler, Bursa 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen arama ve el koyma kararı ile kokudan yaşanmaz haldeki haneye girerek tahliye işlemi gerçekleştirdi. Baruthane Mahallesi 1. Malcı Sokak sakinlerinin şikayeti üzerine eve doldurulan çöpler ekipler tarafından boşaltılırken, bakıma muhtaç durumdaki kediler, Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından alınarak Cumalıkızık'taki Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Tedavi Merkezi'nde tedavilerine başlandı.





Baruthane Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, çevreye ve insanlara zararlı olacak temizlik konularına titizlikle yaklaştıklarını ifade etti.



Çevre ve insan sağlığını tehdit eden durumlara yaptıkları titiz çalışmalarla izin vermediklerini vurgulayan Edebali, şunları kaydetti:



"Komşuların ağır koku nedeniyle şikayette bulunması üzerine mahkeme kararı ile bölgeye giden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, evdeki çöpleri boşaltarak, zor şartlarda evde bakılan kedilerin bakımı için merkezimize teslim ettiler. İlçemizde temizlik konusuna azami gayret gösterilirken, karşılaştığımız bu durumlarda gereken işlemleri yerine getiriyoruz. Yıldırım'ı yaptığımız çalışmalarla temiz hale getirirken, vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmalarını bekliyoruz."