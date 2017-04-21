Bursa'da Polis Merkezinden Engelli Çocuklara Lunapark Hediyesi
BURSA Emek Polis Merkezi Amirliği, yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle, zihinsel ve bedensel engeli bulunan öğrencileri, lunaparka götürerek, bayramlarını kutladı.
BURSA Emek Polis Merkezi Amirliği, yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle, zihinsel ve bedensel engeli bulunan öğrencileri, lunaparka götürerek, bayramlarını kutladı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde bulunan Emek Polis Merkezi Amirliği, 10 Nisan polis haftası sebebiyle karakolu ziyaret eden Özel Çocuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören, yaşları 3 ile 17 arasında değişen zihisel ve bedensel engeli bulunan öğrencileri Lunapark'ta ağırladı. Yaklaşık 40 engelli çocuk, lunaparkta, polisler ile saatlerce eğlendi. Polis memurları ile engelli çocukların çarpışan otomobile binmesi, renkli görüntüler oluşturdu. Engelli çocukların hazırladığı "Teşekkürler Polis Amca" yazılı pankart, Emek Polis Merkezi Amiri Ali Kılıç'a hediye edildi. Kılıç, "10 Nisan Polis Haftası sebebiyle polis karakolumuzu ziyaret eden engelli çocuklarımızı,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle lunaparka getirdik. Yaklaşık 40 engelli kardeşimiz, ücret ödemeden ve sınırsız bir şekilde istediği oyuncağa binerek gönüllerince eğleniyor. Onların rahatsızlıklarını biraz olsun unutturmak, eğlenmelerini ve gülmelerini sağlamak için böyle bir etkinlik düzenlemek istedik. Amacımız engelli çocuklarımıza dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak." diye konuştu. Daha sonra Polis merkezi memurları ile engelli çocuklar toplu fotoğraf çektirdi. - Bursa