Bursa'da PKK Propagandasına 14 Kişi Gözaltına Alındı

BURSA'da sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK'yı öven paylaşımlarda bulunup terör propagandası yaptığı iddia edilen 14 kişi gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile terör örgütü PKK/KCK'yı öven ve terör propagandasını yaptığını tespit ettiği 3'ü kadın 14 şüpheliyi, düzenlediği eş zamanlı operasyon ile gözaltına alıdı. 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde, geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi. - Bursa