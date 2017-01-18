Bursa'da PKK Propagandasına 14 Gözaltı (2)

8 KİŞİ TUTUKLANDI



Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen ve Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan 14 şüpheliden 1 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 13 şüpheliden 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.