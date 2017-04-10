Bursa'da PKK Operasyonu 10 Gözaltı

BURSA'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişi, adliyeye sevk edildi.



Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından geçen hafta eş zamanlı olarak İstanbul, Bursa, Gemlik ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde düzenlenen operasyonda terör örgütünün propagandasını yaptıkları öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı. Bu kişilein ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bulunan örgütsel dokümanlara el konuldu. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri tamamlanan şüpheliler terör örgütü propagandası yapmak ve örgüt içinde faaliyet göstermek suçlarından adliyeye sevk edildi. - Bursa