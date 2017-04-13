Bursa'da Otomobil Temizlik İşçilerinin Arasına Daldı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Ek Fotoğraf

Bursa'da Otomobil Temizlik İşçilerinin Arasına Daldı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Ek Fotoğraf

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Bursa, İşçi