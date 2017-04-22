Bursa'da Otomobil Park Halindeki Taksilere Çarptı

Bursa'da bir otomobilin park halindeki üç taksiye çarpması sonucu üç kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Altıparmak Caddesi'nde Tolga Akçamuş idaresindeki 16 FN 460 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki Sabri Yıldızhan'a (35) ait 16 T 9346 plakalı taksiye çarptı. Otomobil, caddeye park edilen iki taksiye daha çarparak durabildi.



Kazada otomobilde bulunan sürücü Akçamuş ve Alperen Ziya Korkmaz (20) ile taksi şoförü Sabri Yıldızhan yaralandı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Akçamuş ve Korkmaz ile Muradiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Yıldızhan'ın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.