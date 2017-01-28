Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Ankara Yolu Caddesi'nde Veliye Kan'ın (41) kullandığı 16 AC 747 plakalı otomobil, Hacivat Metro İstasyonu yakınındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada ağır yaralanan sürücü ile eşi Kerim Kan (47), 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Çiftin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Bursa'da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 2 Yaralı
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.