Bursa'da Okullara Kar Tatili

Bursa Valiliği, beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil edildiğini açıkladı.



Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, il genelindeki tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak Pazartesi günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır" denildi.



Öte yandan meteoroloji yetkilileri, Bursa'da gece sıcaklığın -10 dereceye kadar düşeceğini belirterek, don olaylarına karşı vatandaşları tedbirli olunması konusunda uyardı. - BURSA