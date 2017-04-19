Bursa'da Motosiklet Operasyonu...

Bursa'da trafik ekipleri, baharın gelmesiyle birlikte trafiği tehlikeye düşüren ve kasklarını takmayarak kollarında taşıyan motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Şehir merkezinde yapılan uygulamada kurallara uymayan 20 kişiye cezai işlem uygulandı.



Merkez Osmangazi ilçesi Hacı İlyas Mahallesinde yapılan uygulamalarda kurallara uymayan motosiklet sürücülerine ceza yağdı. Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, denetimlerde motosikletleri en ince ayrıntısına kadar incelerken, kasklarını takmayıp kolunda taşıyan sürücüler ile ehliyeti olmayan sürücülere ceza kesti.



Yapılan uygulamada 20 motosiklet denetlenirken, ruhsatsız, plakasız ve şasi numarası olmayan muayenesi yapılmamış 4 motosiklet trafikten men edildi. 2 motosiklet sürücüsüne ise yetersiz ehliyet ve kurallara uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. A2 motosiklet ehliyeti olmayan ancak B sınıfı otomobil ehliyeti olan sürücülere 876 TL ceza kesilirken, hiç ehliyeti olmayanlara ise bin 763 TL ceza kesildi.



Ekipler ayrıca, uygulamalardan kaçmaya çalışan sürücüleri ise bir sürelik takibin sonucunda yakaladı. - BURSA