Bursa'da motosiklet kazaları: 2 yaralı



BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iki ayrı motosiklet kazasında iki kişi yaralandı.

İlk kaza Mahmudiye Mahallesi eski Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Avarlar Kavşağı istikametine seyir halinde olan Ferit G. idaresindeki 16 Y 8358 plakalı minibüs, Orhaniye Mezarlığı mevkiinde sola döndüğü sırada aynı istikamette seyir halinde olan 31 yaşındaki Ramazan A'nın kullandığı 10 CAV 59 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Ramazan A. yaralandı.

İkinci kaza ise Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. 69 yaşındaki Arif B. idaresindeki 16 F 0765 plakalı motosiklet kontrolden çıktı. Kaldırıma çarpıp devrilen motosikletten düşerek yaralanan yaşlı adama ilk müdahaleyi 112 ekipleri yaptı. Her iki kazadaki yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.