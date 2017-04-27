Bursa'da "Mini Gıda Fuarı"Na Yabancı İlgisi

Bursa'da düzenlenen "Mini Gıda Fuarı"na 20 ülkeden 160 iş adamı katıldı.



Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) Ticari Safari Projesi çerçevesinde düzenlenen alım heyeti organizasyonunda, aralarında Suudi

Arabistan'ın Bin Dawood marketler zinciri Yönetim Kurulu Üyesi Abdul Khaliqbin Dawood'un da

bulunduğu, 20 ülkeden 160'a yakın iş dünyası temsilcisi Bursalı firmalarla buluştu.



Bursa'dan 35 firmanın stant açarak ürünlerini tanıttığı organizasyonda, BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ve Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, stantları ziyaret etti.



Abdul Khaliqbin Dawood, burada yaptığı konuşmada, Bursa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, organizasyonun Bursa'nın ürünlerini daha iyi tanımalarını sağladığını söyledi.



Dawood, "Bursalı firmalarımızın ürünleri güzel ve lezzetli. Ben daha önce birçok defa Bursa'ya geldim ancak ticari anlamda ilk defa Bursa'da bulunuyorum. Önümüzdeki günlerde bazı ürünlerin satın

alımı konusunda yeni bir ticaretin başlamasını istiyoruz. Suudi Arabistan olarak Türk halkını

çok severiz. Onların da bizleri çok sevdiğini biliyoruz. Burada kendi evimizdeymiş gibi

hissediyorum." dedi.



BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş da gıda alanında ilk alım heyeti organizasyonunu düzenlediklerini belirterek, organizasyonun sektör temsilcilerinin ticaretini

büyütmesine büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Kuş, şunları söyledi:



"Ticari Safari Projesi kapsamında yurt

dışından önemli alım heyetlerini Bursa'da misafir ediyoruz. Bursa'ya değer katan ürünlere

Bursa'ya değer katacak müşterilerimizi getirdik. Farklı sektörlerde alım heyetlerini bundan sonra

da getirmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz ay tekstil sektörüne yönelik bir alım heyetini

ağırlamıştık. Gıda sektörüne yönelik düzenlediğimiz bu alım heyeti programı da firmalarımızın dış

ticaret hacmini artıracak ve farklı pazarlara açılmasını sağlayacaktır.

Alım heyeti organizasyonuyla sektör temsilcileri yabancı alıcılarla önemli

iş birliklerine imza atacak. Kentimizin gıda sektöründeki potansiyelini ve

tecrübesini çok iyi biliyoruz. Bursa, gıdanın birçok alanında liderlik görevi üstleniyor. Burada ortaya çıkacak iş birlikleri, firmalarımızın dünyaya

açılmasına büyük katkı sunacak."