Bursa'da mide küçültme ameliyatları artık devlet hastanelerinde de yapılıyor



BURSA - Bursa'da daha önce sadece özel hastanelerde yapılan mide küçültme ameliyatı artık devlet hastanelerinde de yapılıyor.

Obez vatandaşlar daha önce kilolarından kurtulmak için mide küçültme ameliyatı olmak için özel hastaneleri tercih ediyordu. Artık bu ameliyatlar Bursa'da devlet hastanelerinde de yapılıyor. Bursa'da yaşayan ve 121 kilo olan Mehmet Aslan, uzun zamandır fazla kilolarını veremiyordu. Son çare olarak mide küçültme ameliyatı olmaya karar veren Mehmet Aslan, Bursa Devlet Hastanesi'ne mide küçültme ameliyatı olmak için başvurdu. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Osman Naci Çelik tarafından midesinin üçte ikisi alındı. Mehmet Arslan, midesinin alınmasıyla 10 günde 12 kilo verdi.

6 ayda 70 kiloya düşmeyi hedefleyen Mehmet Aslan, "Aldığım kilolarla 121 kiloya çıktım. Aşırı kilolarım hayatımı kısıtlıyordu. Çalıştığım işimde ve günlük hayatımda çok zorluklar çekiyordum. Zayıflamaya kara verdim, fakat bir türlü zayıflayamıyordum. Son çare olarak mide ameliyatı olmaya karar verdim. Bu ameliyatların kamu hastanesinde de yapıldığını öğrendikten sonra Osman Naci hocama başvurdum. Midemin üçte ikisi alındı. 6 ay sonra 70 kilo düşmeyi planlıyorum. Zayıflayınca en çok koşmayı istiyorum. Çünkü hiç koşamıyorum" dedi.

Op. Dr. Osman Naci Çelik, "Hastamız bize aşırı kilolarından kurtulmak için müracaat etti. Kendisine mide küçültme ameliyatı yaptık. Eskiden bu ameliyatlar özel hastanelerde yapılmaktaydı. Artık devlette de yapılmakta. Vatandaşlarımız zayıflamak için mide küçültme ameliyatlarını yaptırabilirler" şeklinde konuştu.

(BRK-MŞ)