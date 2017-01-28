Bursa'da metro duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı



BURSA'da metro duvarına çarparak hurdaya dönen otomobilde bulunan iki kişi ağır yaralandı.



Kaza merkez Yıldırım İlçesi Hacivat Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle Ankara istikametinden şehir merkezine doğru gelen 47 yaşındaki Kerim Kan, kullandığı 16 AC 747 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek Hacivat Metro İstasyonu'nun duvarına çarptı. Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken araçta bulunan ve ağır yaralanan sürücü Kerim Kan ile 41 yaşındaki yolcu Veliye Kan ağır yaralandı.



Olay yerine gelen ambulanslar yaralıları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.