Bursa'da Şiddetli Lodos, İnşaat İskelesini Yerle Bir Etti

Bursa'da şiddetli esen lodos yüzünden bir inşaatın iskelesi çöktü. Vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekerken bir çok otomobil ise zarar gördü. Bursa'da iki gündür şiddetini arttırarak devam eden lodos, sabah saatlerine kadar etkili oldu. Saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan lodos, merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde yapımı devam eden bir apartman inşaatının iskelesini çökeltti. Çöken iskele bir kamyonete ve bir otomobili de zarar verdi. Bazı ev ve iş yerlerinin camları ise lodos nedeniyle kırıldı. Vatandaşlar ise yola yürümekte güçlük çekerken, elektrik direkleri ve ağaçlara tutunarak dengede durmaya çalıştılar. Meteoroloji yetkilileri lodosun öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini belirttiler.