Bursa'da Lodos, İnşaat İskelesini Yıktı

BURSA'da şiddetli esen lodos yüzünden bir inşaatın iskelesi çöktü. Çöken iskele 2 araca zarar verdi. Bazı ev ve iş yerlerinin de camları kırıldı.



Bursa'da iki gündür şiddetini arttırarak devam eden lodos, sabah saatlerine kadar etkili oldu. Saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan lodos, merkez Osmangazi İlçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde yapımı devam eden bir apartman inşaatının iskelesini çökeltti. Çöken iskele bir kamyonete ve bir otomobile de zarar verdi. Bazı ev ve iş yerlerinin camları ise lodos nedeniyle kırıldı. Cadde ve sokaklardakiler yürümekte güçlük çekerken, elektrik direkleri ve ağaçlara tutunarak dengede durmaya çalıştı. Meteoroloji yetkilileri lodosun öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini belirtti.



- Bursa