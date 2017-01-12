Bursa'da Kuvvetli Lodos

Bursa'da dün akşam başlayan ve gece hızını artıran kuvvetli lodos yaşamı olumsuz etkiledi.



Lodos nedeniyle kent merkezindeki bazı mahallelerde reklam panoları ve tabelalar yerlerinden koparak çevreye saçıldı, çöp konteynerleri devrildi. Kimi tabelaların isabet ettiği araçlarda hasar oluştu.



Ayrıca birçok ev ve iş yerinin çatısı uçtu, bazı ağaçların dalları kırıldı.



Çok sayıda direğe bağlı elektrik tellerinin kopması sonucu bazı mahallelerde enerji kesintileri yaşandı.



Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bir simit arabası, rüzgar nedeniyle ikiye bölünerek savruldu.



Uludağ yolunun 5. kilometresinde bir ağacın devrilmesi yüzünden yol kısmen ulaşıma kapandı. İtfaiye ekiplerinin ağacı parçalara ayırıp kaldırmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.



Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi Cebel Caddesi'nde ise bir binanın yerinden sökülen çatısı, site önünde bulunan otomobilin üstüne düşerek hasar görmesine neden oldu.



Kuvvetli lodosun etkisiyle evlerinde karbonmonoksit gazından zehirlendiği şüphesiyle çok sayıda kişi hastanelere kaldırıldı.