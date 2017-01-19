Bursa'da Kültür Sanat

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), "Bana Mastikayı Çalsana", "Karıncalar" ve "İstanbul Efendisi" oyunlarını seyircinin beğenisine sunacak.



Nilbanu Engindeniz'in yazdığı, Murat Atak'ın yönettiği "Bana Mastikayı Çalsana" oyununun dekoru Tayfun Çebi, kostümleri Funda Çebi, ışık tasarımı Yakup Çartık'a ait.



Hafize Gün, Berrin Kulya Balkanlar, Ecehan Şarman Çetinkaya ve Yener Sezgin'in de rol aldığı oyunda, İzmir İkiçeşmelik'te oturan ve büyüyünce Romanlar gibi yaşamanın hayalini kuran küçük Yeşim'in, 12 Eylül döneminde karşılaştığı zorluklar konu ediliyor.



Oyun, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde (AVP) bugün, yarın ve 21 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.



John Steinbeck ile Boris Vian'ın yazdığı, Ülkü Tamer'in çevirdiği ve Gökhan Aktemur'un oyunlaştırdığı "Karıncalar"ı Halil Akarsu yönetiyor. Oyunun dekorunu ve kostüm tasarımlarını Özge Akarsu, ışık tasarımını Ali Karaman yapıyor.



Kamil Korunan, Cansu Yılmaz, Salih Salcan ve Ali Bircan Teke'nin rol aldığı oyunda, hiç bilmediği topraklara, tanımadığı insanları öldürmeye giden ve savaşın tam ortasında çırpınışlarının son bulmasını bekleyen bir askerin durumu izleyiciye aktarılıyor.



Oyun, bugün, yarın ve 21 Ocak Cumartesi saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda izleyicilerin beğenisine sunulacak.



Musahipzade Celal'in yazdığı, Baki Erdi Mamikoğlu'nun yönettiği "İstanbul Efendisi"nin dekoru Özlem Karabay, giysi tasarımı Funda Çebi, ışık tasarımı Yakup Çartık'a ait.



Bora Özkula, Belgin Bilgin, Işıl Öztürk, Cenk Turan ve Salih Salcan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçının rol aldığı oyunda, bütün esnafı kulağından mıhlayan, ipe dizen, falakaya yatıran Müneccimbaşızade İstanbul Kadısı Savleti Efendi'nin, kızı Esma'yı evlendirmeye çalışırken başından geçenler konu ediliyor.



Oyun, AVP Sahnesi'nde 24 ve 25 Ocak'ta saat 20.00'de sahnelenecek.