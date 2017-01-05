Bursa'da Kültür Sanat

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), "Sara'yı Evlendirmek", "Aşk Bir Şey Değildir" ve "80 Günde Devr-i Alem" oyunlarını beğeniye sunacak.



Sam Bobrick'in yazdığı, Eylül Aktürk'ün Türkçeye çevirdiği ve BDT tarafından sahneye uyarlanan "Sara'yı Evlendirmek" oyununu Murat Sarı yönetiyor.



Eserin ışık tasarımı Ali Karaman, dekoru Murat Gülmez, kostümleri Funda Çebi, müzikleri ise Cem İdiz'e ait.



Demet Oran, Kemal Okur, Arzu Tan Bayraktutan, Nazlı Ceren Argon ve Nurettin Örük'ün rol aldığı oyunda, hayatını kariyerine adamış başarılı avukat Sara'nın, kuzeni Martha tarafından sıra dışı ve biraz da çılgınca yöntemlerle evlendirilme çabası anlatılıyor. Oyunda, aşk ve evlilik kavramları da samimi dille irdeleniyor.



Oyun, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde (AVP) bugün ve yarın 20.00, 7 Ocak Cumartesi günü 15.00 ve 20.00 saatlerinde seyirciyle buluşacak.



Şahin Örgel'in yazdığı, Ali Volkan Çetinkaya'nın yönettiği "Aşk Bir Şey Değildir"in dekorunu Ufuk Üsterman, kostümlerini Ceren Karahan, ışık tasarımı da Yüksel Aymaz üstleniyor.



"Nihal" karakterini Ecehan Şarman Çetinkaya, "Tekin" karakterini Ali Volkan Çetinkaya'nın canlandırdığı oyunda, evli bir çift odağında kadın-erkek ilişkileri ele alınıyor.



Oyun, Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda bugün, yarın ve 7 Ocak saat 18.00'de izleyicisiyle buluşacak.



Jules Verne'nin yazdığı, Mark Brown'un oyunlaştırdığı, Başak Kocaoğlu'nun çevirdiği "80 Günde Devr-i Alem"i, Ömer Naci Topçu yönetiyor.



Oyunun dekoru Özlem Karabay, giysi tasarımı Funda Çebi, ışık tasarımı ise Yakup Çartık'a ait.



Serdar Seçkin, Cem Arabacıoğlu, Acan Ağır Aksoy, Salih Cem Şener, Nergiz Acar, Oğuzhan Erdoğan ve Yasemin Çitak'ın rol aldığı oyunda, Londra'da dikkatleri her zaman üzerinde tutan Bay Phileas Fogg'un, 1872'de dünyanın çevresini 80 günde dolaşabileceğine dair iddiaya tutuşması ve sonrasında başından geçenler konu ediliyor.



Oyun, AVP Sahnesi'nde 10 ve 11 Ocak saat 20.00'de sahneye konulacak.