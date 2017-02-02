Bursa'da Korkutan Depo Yangını

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir depoda çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.



Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Samanlı Mahallesi Sevgi Caddesinde bulunan Hüseyin Özbudak'a ait depoda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı gece saatlerinde yangın çıktı. Depoda bulunan kumaşlar yüzünden kısa sürede büyüyen yangına olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine iş makinesiyle yardım edildi. Yangın hemen yan tarafında bulunan perde fabrikasına sıçramadan kontrol altına alınırken depoda kimsenin olmaması faciayı önledi. Depoda çıkan yangın yüzünden depo sahibi ile komşusu perde fabrikasının sahibi birbirine girerken kavga büyümeden Jandarma ekipleri müdahale etti. Yangında 3 vatandaş dumandan etkilenirken olay yerine gelen UMKE ve ambulans ekipleri tarafından tedavi edildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının binalara sıçramasından korkan mahalleli korkulu gözlerle olayı izlerken Jandarma ekipleri çevre güvenliğini sağladı.



Ekipler yangının nedeniyle ilgili olarak soruşturma başlattı. - BURSA