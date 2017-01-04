Bursa'da Korkunç İş Kazası

Bursa'da 3 tonluk paletin altında kalan işçi feci şekilde can verdi. Polis hayatını kaybeden işçinin yakınlarını depoya almayınca kısa süreli gerginlik yaşandı.



Edinilen bilgiye göre olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Dumlu Sokak'taki bir gıda deposunda yaşandı. İddiaya göre, depo çalışanı 45 yaşındaki Fehmi Ömür, forklifteki 3 tonluk gıda maddesi yüklü paletin üzerine devrilmesi sonucu ezilip feci şekilde can verdi. Olaydan sonra depoya akın eden Ömür'ün yakınları içeriye girmek istedi. Ancak polis deponun kapısını kapatıp içeriye kimseyi almayınca depo önünde kısa süreli gerginlik yaşandı. Olay yeri polisi ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Fehmi Ömür'ün cesedi otopsi için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis iş kazasıyla ilgili tahkikat başlattı.



Fehmi Ömür'ün evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenildi. - BURSA