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Bursa'da Konut Satışları Arttı
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Bursa'da Konut Satışları Arttı

Bursa'da 2017 mart ayı konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 oranında artarak 5 bin 209 oldu.

Bursa'da Konut Satışları Arttı

Bursa'da 2017 mart ayı konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 oranında artarak 5 bin 209 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, konut satışlarının 2 bin 359'u ilk el, 2 bin 850'si ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Bursa'da satışı yapılan 5 bin 209 konuttan ipotekli satışlar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,4 artarak, 2 bin 118, diğer satışlar da yüzde 3,4 azalarak, 3 bin 91 olarak gerçekleşti.

Kentte ipotekli satış yapılan 2 bin 118 konutun bin 979'u ilk satış, bin 139'u ise ikinci el satış oldu.

Ayrıca, 2017 mart ayında Bursa'da 124 konut, yabancılara satıldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Bursa, Tüik, Açıklama