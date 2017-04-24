Bursa'da Konut Satışları Arttı

Bursa'da 2017 mart ayı konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 oranında artarak 5 bin 209 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, konut satışlarının 2 bin 359'u ilk el, 2 bin 850'si ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.



Bursa'da satışı yapılan 5 bin 209 konuttan ipotekli satışlar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,4 artarak, 2 bin 118, diğer satışlar da yüzde 3,4 azalarak, 3 bin 91 olarak gerçekleşti.



Kentte ipotekli satış yapılan 2 bin 118 konutun bin 979'u ilk satış, bin 139'u ise ikinci el satış oldu.



Ayrıca, 2017 mart ayında Bursa'da 124 konut, yabancılara satıldı.