Bursa'da Kayıp Engelliyi Arama Çalışmaları

İnegöl ilçesinde 3 gündür kayıp olan zihinsel engelli Erkan Başyiğit için arama çalışması başlatıldı.





Alınan bilgiye göre, Hayriye Mahallesi'ndeki ikamet eden dilsiz ve zihinsel engelli Başyiğit, 3 gün önce ilçe merkezine gitmek için evden ayrıldı.



Başyiğit'den haber alamayan ailesi, jandarmaya haber verdi.





Jandarma, AFAD, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (İNDAK) ile İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince Başyiğit'in bulunması amacıyla çevrede çalışma başlatıldı.





Yaklaşık 4 saat süren aramanın ardından Başyiğit'e ulaşamayan ekiplerin arama çalışmalarına yarın devam edeceği öğrenildi.