Bursa'da Kaybolan 14 Yaşındaki Kız Aranıyor

Bursa'da kaybolan 14 yaşındaki Sudenur her yerde aranıyor.



Edinilen bilgiye göre, 18 Nisan tarihinde evinden ayrılan Sudenur Ö.'den bir daha haber alınamadı. Aile evin çevresindeki aramalarının sonuç vermemesi üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulundu. Sudenur Ö.'nün kaybolduğunda üzerinde yeşil bir mont ve beyaz ayakkabı olduğu tespit edildi. Sudenur Ö.'nün bulunması için emniyet genel müdürlüğü tarafından 81 ilin emniyet müdürlüklerine genç kızın üzerinde fotoğrafının ve kimlik bilgilerinin bulunduğu kayıp ilanı gönderildi. Sudenur Ö.'nün bulunması için ekiplerin sıkı bir çalışma yürüttüğü belirtildi. - BURSA