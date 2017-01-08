Bursa'da Karla Mücadele

Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, kentteki hayatın kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürüyor.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa-İzmir çevre yolundaki karla mücadele çalışmalarını, kent girişlerinde bulunan polis kontrol noktalarını ve alışveriş merkezlerinde yürütülmekte olan önleyici asayiş çalışmalarını yerinde inceledi.



Vali Küçük, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin yürüttüğü çalışmalarla birlikte kentin ulaşımında bir problem kalmadığını belirtti.



Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları ana arterlerden, ara arterlere kaydırdığını ifade eden Küçük, şunları kaydetti:



"Özellikle bu gece hava sıcaklıklarında ani bir düşüş bekliyoruz. Olası buzlanmadan kaynaklanabilecek sıkıntıları önleme adına pazartesi günü için eğitme bir gün ara verme kararı aldık. Araç sürücülerinin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Bizler özellikle sürücülerimizden mevsim şartlarına uygun donanımla ve azami dikkat ile araç kullanmalarını istiyoruz. Polisimiz şehrimizin birçok noktasında halkımızın can ve mal güvenliği için yürüttüğü gerek trafikle alakalı, gerekse asayiş ile alakalı çalışmaları özveriyle devam ettiriyor. Bugün polis arkadaşlarımızı da ziyaret ederek çalışmalarını gözlemleme fırsatı bulduk. Kent giriş noktalarında yapılan uygulamaları ve alışveriş merkezlerindeki tedbirleri yerinde inceledik. Halkımız güven ve huzur içerisinde seyahat edebiliyor, alışverişini yapabiliyor ve sevdikleriyle hoşça vakit geçirebiliyor. Bu noktada dikkatli, duyarlı ve özverili çalışmalarından dolayı Emniyet Mensuplarımızı yürekten kutluyorum."



Kar temizleme ve tuzlama çalışmaları



Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri de kentte kar temizleme ve tuzlama gibi karla mücadele çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyor.



Ekipler, Bursa'nın 17 ilçesindeki bin 76 mahallede, 24 saat karla mücadele faaliyetlerini yoğun olarak gerçekleştirirken, vatandaşların ihtiyaç halinde "ALO 153" servisinden büyükşehir belediyesine ulaşabileceklerini bildirdi.