Bursa'da kar yağışı etkili oluyor (9)



YOLDA MAHSUR KALAN HAMILE KADINI BOYLE KURTARDILAR



Bursa'da sabah saat 10.00'da kar ve tipi nedeniyle iki yolcu otobüsünün yan yatması sonrası kapanan ve saat 16.30 sıralarında tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açılan Burzsa-İzmir Karayolu TIR'ların kayması nedeniyle sık sık kapanıyor. Yolda mahsur kalan ihamile kadının doğum sancıları tutunca AKUT Bursa ekibi kadına kar motoru ve ATV cihazları ile ulaştı. Araçtan alınan ve 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç kadın daha sonra Uludağ Üniversitesi TIp Fakültesi HAstanesi'ne kaldırıldı.



IZMIR YOLUNDAKI ARACLAR GERİ GÖNDERİLİYOR



Bursa'da bu sabah kapanan İzmir Karayolu'nun gidiş istikametinde, kar ve tipi yüzünden görüş mesafesinin düşmesi ve TIR'ların yolu kapatması sonucu buradaki araçlar polis ekipleri tarafından Bursa istikikametine geri gönderiliyor.



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Haber: Fuat KARS / BURSA, (DHA)



(Tür: Yurt)