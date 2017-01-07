Bursa'da Kar Yağışı Etkili Oluyor (8)

ARAÇLARA YAKIT TAKVİYESİ YAPILIYOR



İki otobüsün yan yatması sonucu kapanan Bursa-İzmir karayolunun kontrollü olarak açılmasının ardından bastıran kar ve tipi çalışmaları olumsuz etkiliyor. Büyükşehir Belediyesi, saatlerce bekleyen ve yakıtları tükenen araçlara akaryakıt takviyesi yapmak için İzmir yoluna tankerler gönderdi. Hazırlanan kumanyalar, 150 görevli tarafından yolda bekleyen sürücülere ve yolculara dağıtıldı. Araçlardaki hasta ve hamile kadınlar da hastanelere taşındı.



Devam eden kar ve tipi yüzünden görüş mesafesinin 1 metreye kadar düştüğünü belirten Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürü Mehmet Yazıcıoğlu, kayan TIR'ların da çekilerek yolu açık tutmaya çalıştıklarını söyledi.