BURSA BALIKESİR YOLUNDA KUYRUK 35 KİLOMETRE
Kar ve tipi yüzünden Bursa-Balıkesir Karayolu'nun Gölyazı Mevkii'nde, iki yolcu otobüsünün yan yatması sonucu kapanan karayolu henüz açılamadı. Oluşan araç kuyruğu 35 kilometreye ulaştı. Hava sıcaıklığınının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü karayolunda sürücüler ve yolcular araçlarında beklerken, kaza yapan otobüslerin kaldırılması çalışması devam ediyor.
Bursa'da Kar Yağışı Etkili Oluyor (4)
BURSA BALIKESİR YOLUNDA KUYRUK 35 KİLOMETREKar ve tipi yüzünden Bursa-Balıkesir Karayolu'nun Gölyazı Mevkii'nde, iki yolcu otobüsünün yan yatması sonucu kapanan karayolu henüz açılamadı.
BURSA BALIKESİR YOLUNDA KUYRUK 35 KİLOMETRE
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