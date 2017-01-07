Bursa'da Kar Yağışı Etkili Oluyor (4)

BURSA BALIKESİR YOLUNDA KUYRUK 35 KİLOMETRE



Kar ve tipi yüzünden Bursa-Balıkesir Karayolu'nun Gölyazı Mevkii'nde, iki yolcu otobüsünün yan yatması sonucu kapanan karayolu henüz açılamadı. Oluşan araç kuyruğu 35 kilometreye ulaştı. Hava sıcaıklığınının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü karayolunda sürücüler ve yolcular araçlarında beklerken, kaza yapan otobüslerin kaldırılması çalışması devam ediyor.