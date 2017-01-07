Bursa'da Kar Yağışı Etkili Oluyor (2)

ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 2,5 METRE



Bursa'da, dün gece başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yön de etkiemeye devam ediyor. Şehir merkezindeki kar kalınlığı sabah yapılan ölçümlerde 28 santime ulaştı. Uludağ'da ise kar kalınlığı 245 santim olarak ölçüldü. Bursa-Uludağ yolunun kapanmaması için karayolları 14'üncü Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler 24 saat aralıksız olarak çalışırken jandarma ise zincir takmayan araçların gidiş ve dönüşüne izin vermiyor.



SEFERLER İPTAL EDİLDİ



Bursa'da kötü hava koşulları nedeniyle Mudany'dan, BUDO'nun İstanbul'da Eminönü/Sirkeci ve Büyükçekmecece'ye karşılıklı olarak yapması gereken deniz otobüsü, İDO'nun ise Yenikapı'ya gerçekleştirceği deniz otobüsü ve feribot seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.



BURSA-BALIKESİR KARAYOLU KAPANDI



Bu arada buzlanma nedeniyle Bursa-Balıkesir karayolunun Gölyaz Mevkii'nde meydana gelen kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapandı. Yaklaşık 10 kilometre kuyruğun oluştuğu yolun trafiğe açılması için çalışmalar devam ediyor.



93 MAHALLE YOLU AÇILDI



Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 132 araç ve 320 personellekarla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Ekipler dün gece kardan kapanan Büyükorhan'da 6, Gemlik'te 3, Gürsu'da 3, İnegöl'de 7, İznik'te 8, Karacabey'de 10, Keles'te 7, Kestel'de 7, Mudanya'da 8, Mustafakemalpaşa'da 12, Nilüfer'de 4, Orhaneli'nde 6, Orhangazi'de 3, Osmangazi'de 3 ve Yenişehir'de 6 mahallenin yolunu açtı. Bu arada yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle açılan toplam 93 yolun tekrar kapanması yüzünden çalışmalar güçlükle yapılıyor.



Kent merkezinde de özellikle Uludağ yolu, Alacahırka, Kuştepe, Teleferik gibi kentin yüksek kesimlerinde de karla mücadele çalışmaları kesintisiz olarak sürüyor.



PARKTAKİ HAVUZ BUZ TUTTU



Bursa'da hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesi nedeniyle kent merkezindeki Orhangazi Parkı'nda bulunan havuz dondu.



