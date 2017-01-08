TÜMÜ
Haberler Search
Bursa'da Kar Yağışı Etkili Oluyor (10)

Bursa'da Kar Yağışı Etkili Oluyor (10)

YOL, 15 SAAT SONRA TRAFİĞE AÇILDIKarayolları, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu Bursa-İzmir karayolu, yaklaşık 15 saat sonra trafiğe açıldı.

Bursa'da Kar Yağışı Etkili Oluyor (10)

YOL, 15 SAAT SONRA TRAFİĞE AÇILDI

Karayolları, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu Bursa-İzmir karayolu, yaklaşık 15 saat sonra trafiğe açıldı. Ekipler, yolun tekrar kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karacabey, Bursa, İzmir, Kar
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads