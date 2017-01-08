Bursa'da Kar Yağışı Etkili Oluyor (10)

YOL, 15 SAAT SONRA TRAFİĞE AÇILDI



Karayolları, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu Bursa-İzmir karayolu, yaklaşık 15 saat sonra trafiğe açıldı. Ekipler, yolun tekrar kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.