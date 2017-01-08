YOL, 15 SAAT SONRA TRAFİĞE AÇILDI
Karayolları, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu Bursa-İzmir karayolu, yaklaşık 15 saat sonra trafiğe açıldı. Ekipler, yolun tekrar kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Bursa'da Kar Yağışı Etkili Oluyor (10)
YOL, 15 SAAT SONRA TRAFİĞE AÇILDIKarayolları, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu Bursa-İzmir karayolu, yaklaşık 15 saat sonra trafiğe açıldı.
YOL, 15 SAAT SONRA TRAFİĞE AÇILDI
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