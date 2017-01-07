Bursa'da Kar Yağışı

Bursa'da dün akşam başlayan ve aralıksız süren yağış nedeniyle kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.



Kent merkezi ile yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı özellikle trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı sürücüler, hafif buzlanmanın da etkisiyle kayganlaşan yollarda güçlükle ilerledi.



Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar kalınlığının 10 santimetre ölçüldüğü kentin ana arterlerinde tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.



Beyaz örtüyle kaplanan Bursa'da bazı vatandaşlar, çocuklarıyla kartopu oynayarak keyifli anlar yaşadı.



Bursa'da kar yağışının bugün ve yarın etkisini sürdürmesi bekleniyor.